Пользователей Сети насмешил образ представительницы США на конкурсе «Мисс Вселенная»

Пользователей Сети насмешил образ представительницы США на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Образ американской участницы затролили в Интернете.

Р’Бонни Габриэль была одета в серебрянный костюм Вселенной. Он состоял из боди Супергероя, высоких сапог, короны, массивной конструкции в форме Луны и звезд-крыльев. Несмотря на креатив, такой наряд под названием «Женщина на Луне» доставлял девушке сложности с передвижением.

Остроумные интернет-комментаторы подчеркнули сходство между образом модели и состоянием ее страны.

«Амбиций много, но силы нет», - написал один из пользователей.

Добавим, что проходит 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная-2022» в Орлеане. Финал состоится 14 января.