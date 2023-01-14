После закрытия «Фабрики звезд» между участниками шоу и продюсерами разразились скандалы

Поклонники телепроекта «Фабрика звезд» были уверены в том, что участники за кадром дружны так, как на сцене. После завершения шоу выяснилось, что между участниками и продюсерами возникало немало скандалов.

В конце минувшего года между Сати Казановой и Алексеем Кабановым произошел очередной конфликт. Артист оскорбил певицу. 40-летняя исполнительница заявила, что она не ожидала подобного от экс-участника «Корней», а теперь не считает его мужчиной. Продюсер «Фабрики» Лина Арифулина тоже критиковала участников, высказывая свое мнение о недостатках. Виктория Дайнеко не игнорировала высказывания продюсера. Она назвала Арифулину «озлобленной женщиной», тем самым спровоцировав скандал.

Бывший участник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин признался, что между Виктором Дробышем и ним был конфликт. Продюсер назвал артиста «самым неудачным проектом», что стало оскорблением. Хотя продюсер не стал вступать в конфликт, он отметил, что такого не говорил, а сам Прохор страдает шизофренией.