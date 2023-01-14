Кинорежиссер Сергей Никоненко призвал расстрелять шоумена Галкина и других сбежавших артистов

Режиссер Сергей Никоненко предложил расстрелять сбежавших из РФ за границу артистов, которые оттуда делают негативные высказывания о России. Он предложил расправится с опальными знаменитостями из пистолета, который «стреляет известной субстанцией» — то есть облить ею их «с головы до ног».

Как считает режиссер, лишить таких людей имущества, как ранее предложил спикер ГД Вячеслав Володин, недостаточно. Несмотря на это, Никоненко уверен, что самым лучшим способом наказать артистов является забвение, поскольку лучше следовать принципу «собаки лают, а караван идет».

Как наказать их. Расстрелять из пистолета, который стреляет известной субстанцией. Облить их с ног до головы, — заявил он.

Режиссер также добавил, что ему «говорить о предателях» противно. Особенную неприязнь вызвала Алла Пугачева и Максим Галкина (признан иноагентом). По словам Сергея Петровича, они «по жизни идут с грязью».