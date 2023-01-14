Рита Дакота сообщила о планах записать три фита и назвала себя «королевой переобувки»

Рита Дакота сообщила своим поклонникам в соцсетях о планах в 2023 году записать три фита. При этом знаменитость не раскрыла имена артистов, с которыми планирует сотрудничать. Когда фанаты замучили исполнительницу многочисленными вопросами о ее творчестве, она посоветовала ей не верить, назвав себя «королевой переобувки».

Рита предложила подписчикам угадать, с кем она хочет записать совместный трек. По предположениям пользователей, Дакота желает сотрудничать с Мари Краймбрери, IOWA, Mary Gu и Ёлкой. Также были названы еще десятки вариантов. Но вокалистка призналась, что удалось угадать имена двоих артистов из троих.

Когда фолловеры начали просить раскрыть тайну о фитах, исполнительница призвала не верить ей, так как «королева переобувки» может в голове вынашивать много планов, а затем ее настроение резко изменится, и она откажется от творческих проектов.