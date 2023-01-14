«Российская газета» назвала пять самых ярких ролей покойной Инны Чуриковой

С начала 1960годов Инна Чурникова блистала на театральных сценах, в кино. Она подарила миру искусства десятки самых незабываемых образов.

Будучи студенткой актриса начала сниматься в лентах. К концу десятилетия она обрела статус всесоюзной кинозвезды. Ее называли "обладательницей тысячи лиц" из-за таланта вжиться в любую роль. Самые яркие роли Инны Михайловны назвала «Российская газета».

"Морозко" (1964 год) – роль Марфуши. После выхода на экраны картину ожидал всесоюзный и международный успех.

"В огне брода нет" (1967 год) – роль Тани Тёткиной. Чурикова в нем сыграла главную роль.

"Начало" (1970 год) – Паша Строганова. История о невероятном перевоплощении, снятая Глебом Панфиловым.

"Тот самый Мюнхгаузен" (1979 год) – баронесса Якобина фон Мюнхгаузен. Режиссер свой остановил выбор именно на Чуриковой, поскольку к концу 70-х она стала главной звездой "Ленкома".

"Военно-полевой роман" (1983 год) – роль Веры Нетужилиной. Фильм произвел настоящий фурор на международном уровне. Он получил номинацию на "Оскар", а Инну Чурикову на Берлинском кинофестивале наградили "Серебряным медведем".



