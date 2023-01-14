SHAMAN разъяснил отсутствие его хитов на «Русском радио» отказом поехать в Донбасс

Популярный российский певец и композитор SHAMAN (настоящее имя которого Ярослав Дронов) назвал главную причину отсутствия его песен в эфире «Русского радио». Об этом сам исполнитель рассказал во время беседы с журналистами издания «Коммерсантъ».

Как отметил артист, полгода назад радиостанция «Русское радио» взяла его песню «Ты моя» в ротацию. «Русская Медиа Группа» номинировала певца на премию RU TV.

Тогда исполнителю из Новомосковска также предложили принять участие в поездке на Донбасс. Но SHAMAN был вынужден отказаться, поскольку как-раз в эти дни у него были ранее запланированы концерты.

«На следующий день буквально без объяснения причины мою песню сняли с ротации, отменили мое выступление на RU TV», — объясняет Ярослав.