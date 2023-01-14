Солистка группы «Вирус» негативно высказалась о Дане Милохине: «Кринж»

Конец минувшего года стал для блогера Дани Милохина поворотным. Тиктокер со скандалом ушел с шоу Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе», а также попал в черный список российского ТВ. Затем он вплотную приблизился к статусу иноагента.

Больше всего кумира молодежи критиковали за отсутствие образования и интеллекта. На одном из проектов молодой парень крупно опозорился. Он заявил, что не знает о существовании в стране острова Сахалин.

Об этом инциденте вспомнила участница группы «Вирус» Ольга Лаки. Несмотря на напряженный рабочий график, артистка старается следить за блогерами. Так, в этот раз она решила высказать свое мнение о Дане. Как заявила певца, быть на эстраде и не иметь начального образование – это просто «кринж».

«С Сахалином — кринж, конечно же. Образование любому человеку необходимо. Если планируешь стать артистом, то оно тебе поможет избежать позора в общении со средствами массовой информации», - заявила вокалистка.