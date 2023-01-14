Спектакли с участием Дмитрия Назарова отменяют в городах РФ

Вслед за Артуром Смольяниновым отличился его коллега Дмитрий Назаров. Актер записал несколько видеороликов, на которых вместе с женой Ольгой Васильевой пел русофобские песни. Также на днях артист дал интервью, в котором осыпал комплиментами уехавшего из РФ в Израиль Анатолия Белого.

При этом у Дмитрия были запланированы спектакли по городам России. Но последняя выходка Назарова так разочаровала его поклонников, что они возмутились по поводу глумления над патриотическими композициями.

К примеру, в Нижнем Тагиле отменили его спектакль «Корень любви», запланированный на 1 февраля на сцене Дворца молодежи. В социальных сетях появились призывы бойкотировать концерты и другие мероприятия с участием 65-летнего актера.

Сам Назаров скандал никак не комментирует. Он продолжает репетировать в МХТ и готовится к работе над очередным пьесам.