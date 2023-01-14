Ушла из жизни великая российская актриса Инна Чурикова

Очередную потерю понесла российская культура. На восьмидесятом году жизни умерла великая российская актриса. Инна Чурикова скончалась в больнице.

На счету у артистки огромное количество ролей в родном театре Ленком. Также актриса длительное время была главной звездой большинства отечественных фильмов и телесериалов. Более полугода Инна Михайловна провела в клинике, куда попала после того, как сломала ногу после неудачного падения. Как стало известно, причиной этого падения стали сильные головокружения, которые были вызваны новообразованием в головном мозге звезды.

По предварительной информации директора Ленкома Марка Варшавера, прощание с легендарной актрисой состоится в театре. Также Варшавер выразил надежду на то, что Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище. С такой просьбой руководство театра Ленком обратилось к столичному руководству.