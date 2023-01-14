Верник заявил, что Назаров обсуждал с Хабенским своё увольнение из МХТа имени Чехова

Народный артист России Дмитрий Назаров заявил журналистам, что он ничего якобы не знает о своем увольнении из МХТ им. Чехова. Вместе с тем замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник «Газете.Ru» сообщил, что у актера состоялся разговор с художественным руководителем столичного культурного учреждения Константином Хабенским.

О том, почему Дмитрий так отреагировал на увольнение, в театре даже не знают.

«У Назарова состоялся разговор с художественным руководителем. По его результатам и было принято решение об увольнении Дмитрия и его жены Ольги Васильевой. Не могу ничего сказать, знает он об этом или не знает. Даже не знаю, что сказать. Откуда я знаю, почему у Назарова была такая реакция», — заявил Верник.

Ранее актер о своем увольнении из МХТ, в котором прослужил 20 лет, высказался с огромным удивлением.

«Как же интересно, я этого не знаю. Не читайте натощак желтых газет», — посмеялся он.