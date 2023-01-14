В «Уральских авиалиниях» сообщили, как назвали девочку, родившуюся на борту их самолёта

Девочка, которая родилась на борту самолёта U6-2425 "Уральских авиалиний", и её мама хорошо себя чувствуют. Как стало известно, малышку, которая появилась на свет во время рейса Жуковский - Худжанд, назвали Ойшахон ("госпожа жизни").

Маме и новорожденной очень повезло. На борту воздушного судна оказалась бригада медиков. Две акушерки, врач-рентгенолог и неонатолог приняли роды у роженицы. Врачи, которые откликнулись на призыв бортпровдников, сообщили, что сами справятся и лучше будет, если лайнер приземлится в пункте назначения, а не в ближайшем аэропорту.

При поддержке экипажа самолёта бригада медиков приняла роды. Малышка родилась здоровой, ее рост 46 сантиметров, а вес - 2,6 килограмма. На взлётном поле в Худжанде маму и девочку встретила карета скорой помощи. Новый год семья встретила в кругу семьи. Из роддома маму и Ойшахон выписали 31 декабря.