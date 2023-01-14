Вдова актера Александра Абдулова Юлия пришла на могилу покойного супруга с новым возлюбленным

С Юлией Мешиной Александр был в браке всего два года. Несмотря на то, что у молодой женщины были поклонники, после смерти мужа она решила ему хранить верность.

Но инсайдеры утверждают, что на кладбище Юлия в этом году пришла с новым спутником и личным водителем актера. Свидетели видели, как мужчина помогал идти вдове по дорожке и поддерживал за руку. Его видят часто соседи Мешиной. Он подвозит женщину и остается на даче во Внуково.

Пока вдова Абдулова не спешит афишировать новые отношения. Но все уверены, что у брюнетки есть личная жизнь, которую она скрывает.