47-летняя журналистка Тина Канделаки стала мамой третьего ребенка с помощью суррогатного материнства

В СМИ обсуждают радостное событие, которое произошло в семье телеведущей Тины Канделаки. Как сообщили несколько источников, исполняющая обязанности директора канала ТНТ и ее муж Василий Бровко стали родителями. У звездной пары появился сын. По слухам, семья воспользовалась услугой суррогатной матери.

Журналистка и продюсер пока что не заявляли о появлении на свет ребенка. 47-летняя Тина предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако в 2018 году в интервью Канделаки призналась, что хочет испытать радость материнства в зрелом возрасте, поскольку матерью она стала рано.

Известно, что ведущая счастлива в браке с Василием Бровко 9 лет. Она старше мужа на 12 лет, хотя разница в возрасте не помешала построить крепкие и доверительные отношения.

Для Канделаки этот брак - второй. От Андрея Кондрахина в 2000 году светская львица родила дочь Меланию, через год на свет появился сын Леонтий.