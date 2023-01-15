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Ишингер сделал заявление об экономике ЕС

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Ишингер сделал заявление об экономике ЕС
В Мире
Фото из открытых источников

Немецкий дипломат Ишингер сделал заявление о том курсе, который, по его мнению, должны принять политические власти европейского союза в условиях украинского кризиса. Он считает, что экономику ЕС следует переставить, переводя на работу под военные условия.

Ишингер подчеркнул, что в самом начале операции российской армии политические власти западных государств рассчитывали, что вследствие введения санкций против экономики РФ и поставок киевскому режиму, Путин отдаст приказ об отступлении. Однако, указал дипломат, этого не произошло.

Ишингер отметил, что государства европейского союза оказались не готовы к такому затягиванию украинского кризиса, поэтому в них разразился кризис в разных сферах, например, в энергетике.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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