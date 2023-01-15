Актер Александр Самойленко объяснил, почему он отказался от роли отца в «Папиных дочках»

Александр Самойленко объяснил в интервью, почему он отказался от роли отца в «Папиных дочках», который впервые вышел в 2007 году. Актер признался, что не рассчитывал на успех и даже стыдился участия в этом проекте. Он сыграл друга семьи главного героя, Андрея Михайловича Антонова.

«Я очень не хотел сниматься в «Папиных дочках». Меня сперва утвердили на роль папы, отказался. Говорили, работать нужно 25 дней в месяц, я ответил, что слишком ленивый и не выдержу. Слава богу, нашли Андрюшку. А затем мне дали небольшую роль. В первые дни съемок ходил и говорил: ребята, провал, это ужас, мне стыдно. Оказалось, что нет, не стыдно. Как ни странно, получилось смешно», — вспоминает актер.

Артист добавил, что он не появится в продолжении сериала, поскольку шоураннеры не прислали сценарий, хотя это сделать сперва планировали. Александр уточнил, что не обижается на Александра Жигалкина из-за такого решения, но все равно ему неприятно из-за сложившейся ситуации.