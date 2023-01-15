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Елизавета Арзамасова официально объявила о своем уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

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Несколько дней назад появилась информация об ухудшении здоровья Елизаветы Аразамасовой. Она не появилась в спектакле «Золушка», в котором исполнила главную роль. В театре замену артистки объяснили тем, что супруге Ильи Авербуха стало плохо.

Сама Арзамасова до последнего молчала. Только сегодня Елизавета выступила с официальным заявлением. В микроблоге звезда объявила, что приостанавливает творческую карьеру в связи с отпуском, чтобы восстановить здоровье. Как рассказала актриса, в ближайшее время ждать ее на сцене и экранах не стоит.

«Думаю, в ближайшие несколько недель в моих аккаунтах будут «милые глупости» и снимки из сундука, благо таких есть много. Я «догадалась», что мне необходим отпуск для того, чтобы поправить здоровье и вдохновится на продуктивный рабочий год. Так что творческих новостей пока что не будет», - написала она.

В комментариях поклонники звезды пожелали ей поскорее поправиться. Фанаты полностью поддерживают решение кумира взять перерыв и набраться сил.

 

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