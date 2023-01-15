«Грозился пристрелить». Звёздные пары, где бывший муж повёл себя хуже врага

Редко звездные супруги после расставания остаются лучшими друзьями. Порой разворачивается настоящая война. Aif.ru вспомнил, как знаменитые мужчины мстили женам после развода.

Марина Ладынина страдала от постоянных измен Ивана Пырьева. В 1956 году после совместной жизни на протяжении 16 лет последовал громкий развод. Ладыниной путь в кино оказался закрыт навсегда. Месть бывшего мужа была жестокой. Будучи еще директором «Мосфильма», он запретил снимать Марину не только в фильмах киностудии, но добавил ее в чёрный список всех студий в страны. Дальнейшая судьба актрисы была невеселой. Она бедствовала, зарабатывая изредка встречами со зрителями.

После развода с Валерией Александр Шульгин не только запретил певице использовать сценический псевдоним, но и потребовал, чтобы она отчисляла ему 75% с выступлений. Также он хотел забрать все нажитое имущество. В итоге Шульгину достались 5 квартир и офис на Тверской улице, а Валерии — только загородный дом.

После развода Яны Рудковской с Виктором Батуриным, бизнесмен не только отобрал у нее двух сыновей и имущество, и посягал на ее жизнь. В апреле 2008 года против него возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Предприниматель размахивал пистолетом ПМ и грозился ее пристрелить.

В 2013 году бывший капитан сборной РФ Андрей Аршавин ушел к любовнице от Юлии Барановской, которая была беременна третьим ребенком. После расставания спортсмен не давал бывшей денег на детей и она буквально бедствовала.

Дмитрий Тарасов после развода забрал у Ольги Бузовой не только автомобиль «Mercedes», но остальное имущество, которое было оформлено не на нее. Позже футболист преподнес этот автомобиль новой избраннице, модели Анастасии Костенко.