В течение последних 30 лет стратегия McDonald's на зарубежных рынках заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание на местных продуктах и культурных предпочтениях. Приезд фаст-фуда в Россию сделал противоположное, привнеся в жизнь коммунистического общества новизну.

Следующие несколько десятилетий компания расширяла свою деятельность в РФ, преодолевая экономический кризис, недобросовестных конкурентов, клептократических чиновников, международные санкции. Но в середине 2010-х ей все пришлось принять скромную и убедительную стратегию по русификации.

Когда гражданам сообщили, что полакомиться Биг-Маком можно всего лишь неделю, они бросились запасаться гамбургерами. Таких огромных очередей в РФ не было с 1990-х годов. Один мужчина показал фото с холодильником, в котором находилось 50 гамбургеров.

Торжественное открытие сети "Вкусно и точка" 12 июня 2022 года в точности копировало 1990 год. У здания были длинные очереди, повсюду спешили люди. Сообщается, что количество проданных бургеров составило 120 000 штук.