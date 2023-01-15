Иосиф Пригожин назвал разницу между Вахтангом Кикабидзе и Максимом Галкиным

Иосиф Пригожин близко общался с Вахтангом Кикабидзе. Покойный актер был крестным отцом его дочери. Во время беседы с журналистами МК продюсер рассказал, почему, по его мнению, Кикабидзе прощают его политическую позицию, а другим российским звёздам, тому же Максиму Галкину нет.

Что значит прощают или нет? Во-первых, Кикабидзе был гражданином Грузии. Ничего от современной России не получал. Не пользовался госдотациями, не работал на телеканалах федеральных. Решил оставаться в Грузии с народом. Ему не нравилось то, что происходит в РФ. После 2008 он ни разу в России не был. Не любил российскую власть. Выбрал себе такую позицию. Если бы он лицемерил, приезжал сюда, зарабатывал здесь, а затем возвращался домой…Он не давал здесь концертов, честно к этому относился. А тот Галкин – гражданин РФ, работал на Первом. У Кикабидзе квартиры не было здесь, он здесь не жил, не пользовался благами государства. Как гражданин другого государства, он имел право выражать свою точку зрения. Все федеральные каналы сегодня показывают Кикабидзе. Он личность, мы не можем перечеркнуть прошлое, историю. Об этом мы говорим, наш президент об этом тоже говорит.



