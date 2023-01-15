Иван Охлобыстин: «Стало неприличным любить свою родину и мечтать о семье»

Иван Охлобыстин вместе со своей женой сходил в кино на фильм "Чебурашка". В тот день выход в свет заставил артиста задуматься о проблеме России.

Для начала стоит сказать, что фильмом Охлобыстин остался доволен. Актер оценил ленту как карамельный лубок, позитивно отозвавшись об отсутствии извращенцев и творческих поисков создателей. Как отметил Иван, 30-летний период экспериментов в российском кино завершился.

Охлобыстин сказал, что в зале к нему подошел неизвестный мужчина и шепотом выразил свое уважение. Он сообщил, что сам из "Боевого братства". Актер в свой черед поблагодарил его и стал размышлять. По мнению знаменитости, на общественных настроениях сильно сказываются истерики мещан - "Борис Борисычей и Артурчиков". Также он добавил, что сопереживающие стране люди говорят сейчас шепотом говорят, как будто заговорщики. Это является феноменом, немалую роль в формировании которого сыграла отечественная культура в последние десятилетия.

"Стало неприличным любить свою Родину, мечтать о семье, жить, умирать за идею, не за деньги. Стало мелко", - констатировал звезда.