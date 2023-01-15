Юрий Лоза прокомментировал попадание в санкционный список президента Украины

Юрий Лоза прокомментировал попадание в санкционный список, который на днях был опубликован президентом Украины. Он заявил, что санкции на его жизнь никак не повлияют.

«Никакой реакции. Был в списке «Миротворец» еще с 2014 года. Уже девятый год не могу въехать в Украину, меня туда не пустят. Эти санкции не добавляют ничего к моей жизни, не убавляют ничего. Мало того. Они бесполезны, так как у меня недвижимости на Украине нет, у меня там нет никаких интересов и бизнеса. У меня ничего нет там. Да и я не собираюсь туда», — отметил музыкант.

Лоза добавил, что подобные списки считает «ерундой».

«Можно любые санкции вводить, однако скажите мне, как их исполнять? Чем они мне грозят? Они придумывают постоянно какую-то ерунду. Понимаю, когда Запад санкции вводит. Ввели санкции, а затем забрали золотой запас. У меня золотого запаса на Украине нет, так что все», — резюмировал артист.