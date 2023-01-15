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Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи

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Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В утро воскресенья жилая «высотка» посыпалась вниз в Невском районе Санкт-Петербурга. Крупные куски кирпича упали возле парадной, чудом никого не задев. Чиновники обещали выполнить ремонт еще в 2022 году, однако этого не произошло.

В воскресенье, 15 января, обрушились фрагменты лифтовой шахты на крыше дома по адресу бульвар Красных Зорь, 7А. Кирпичи с громким грохотом посыпались на тротуар у первой парадной, прорвав строительную сетку и отскочив от защитного деревянного навеса у входа в жилое здание. 

«Жильцы дома больше года пытались заставить УК принять меры и устранить аварийную ситуацию, но, по старой русской традиции, ничего не происходило. Вот итог», - сообщила местная жительница ТГ-каналу «Мегаполис/ДТП и ЧП». 

Авторы канала нашли обращение на портале «Наш Санкт-Петербург» от сентября 2021 года с просьбой решить проблему аварийной постройки.  Обратившиеся указали, что строения разрушаются и могут травмировать прохожих, а временные деревянные навесы не только не эстетичны, но и не способны защитить от «камнепада».  

«Уже много месяцев к козырькам этих парадных пристроены временные, более широкие, деревянные, но больше ничего не делается. Не факт, что такой навес спасет от летящего с крыши кирпича. Ощущение, что постоянно на стройке», - сообщили петербуржцы.

В декабре 2021 года на жалобу ответила администрация Невского района, пообещавшая провести ремонт кровли и цементирование лифтовых шахт в 2022 году. Более срочные меры, по мнению чиновников, якобы не нужны, так как ситуация не аварийная. 

«Работы по ремонту кровли будут выполнены в агротехнический период в срок до 15.10.2022 (в связи с погодными условиями). Ситуация не несет аварийный характер, в соответствии с этим проведение безотлагательных работ не требуется. Управляющей компанией были выполнены противоаварийные меры (установка сетки над лифтовыми шахтами) а также промазка фальцев», - успокоили жильцов районные чиновники.

Тем не менее, в 2022 году ремонт произведен не был, что и привело к скорому обрушению здания. 

Падение фрагментов домов в Санкт-Петербурге фиксируются регулярно: падают куски лепнины, облицовка фасадов и даже балконы. Тем не менее, руководство города не спешит ускорять темпы ремонта аварийных зданий, ограничиваясь компромиссными мерами в виде установки строительных сеток или демонтажа «ненадежных» элементов.

Петербуржцы годами вынуждены жить в зданиях, состояние которых может быть небезопасным. Нарекания вызывают не только облицовка или балконы зданий, но также парадные и лестницы. Горожане регулярно обращаются к чиновникам и губернатору Александру Беглову с просьбой приблизить время ремонта, но безрезультатно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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