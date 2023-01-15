Леонид Агутин публично поздравил Варум с 25-й годовщиной свадьбы на фоне слухов о разводе

В Сети давно и с завидной регулярностью ходят слухи о разводе артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина. Ведь певица уже давным-давно живет в Америке, а исполнитель работает и живет в России.

Также сплетни появились из-за того, что семейная пара перестала выставлять совместные снимки и появляться вместе на разных светских мероприятиях.

Но сегодня оказалось, что Леонид и Анжелика отмечают 25-летие со дня своей свадьбы. Исполнитель хита "Аэропорты" поздравил любимую жену с важным днем в своем Телеграме.