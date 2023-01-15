Мадонна отправится в мировое гастрольное турне в честь 40-летия своего творчества

Мадонна, которая является самой успешной певицей в мировой истории, входит в «Книгу рекордов Гиннесса». Также певица, несмотря на свой возраст (ей исполнилось 64 года) продолжает не только вести активную жизнь, но и работать. Исполнительница записывает новую музыку, снимает клипы и посещает различные светские мероприятия.

Мадонна радует своих поклонников новыми фото и видео в соцсетях, которые многие считают провокационными, эксцентричными, экстравагантными, пугающими.

Стоит сказать, что последний масштабный тур мировая звезда проводила в 2020 году. Тогда он был приурочен к выходу нового альбома певицы. В настоящее время предполагается, что гастрольное турне состоится в честь празднования 40-летия на сцене.

Гастроли захватят разные города и площадки, на которых поп-дива эстрады представит первоклассное представление, продемонстрирует наивысшую точку мастерства, исполнит всеми любимые хиты разных лет.