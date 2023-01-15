МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе

Покойная Инна Чурикова оставила после себя солидное наследство. В собственности у артистки находились квартира в Москве, загородный дом в Подмосковье. По подсчетам, наследство актрисы оценивается в 350 млн рублей.

По закону, если завещания нет, то 50 процентов наследства отходит мужу Глебу Панфилову. Вторая часть будет поделена между ним и сыном Иваном.

При этом на Рублевке ходят слухи, что звездные наследники могут продать особняк звезды, ведь он требует внимания. Поговаривают, уже даже нашелся богатый покупатель. Стоит он примерно 300 млн рублей.

Я живу неподалеку от дома Инны Михайловны на Николиной Горе, ежедневно лицезрею особняк. В содержание дачи она вкладывала большие средства, там все ухожено. Сына Чуриковой я никогда не видела там. Здесь говорят, что они думают о продаже коттеджа. С этим проблем не будет, претенденты есть. В том числе я. Это место – элитное, а сам дом – роскошный и является хорошим вложением средств, - рассказала «МК» актриса Алена Кравец.