«МК»: причиной смерти Инны Чуриковой стало тяжелое воспаление легких

Вчера, 14 января 2023 года, неожиданно умерла, не дожив до своего 80-летия, легендарная советская и российская артистка Инна Чурикова. Внезапная смерть актрисы потрясла не только родных и близких, но и поклонников и коллег.

Официальной причиной смерти Инны Михайловной врачи называют остановку сердца. Но незадолго до смерти артистка переболела гриппом, который дал осложнение в виде тяжелого воспаления легких. Такую информацию журналистам "Московского Комсомольца" предоставил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"У нее что-то с воспалением легких было связано. Я разговаривал два или три дня назад с ней. Сказала, что врачи не видят ничего страшного", — говорил Марк Борисович за несколько дней до ее смерти.

В то же время, по данным источников МК, актриса умерла от новообразования в головном мозге. До этого она якобы длительное время лечилась в различных клиниках.