МК: Приятельница умершего Вахтанга Кикабидзе рассказала о последних часах жизни известного актера

Смерть актера Вахтанга Кикабидзе стала для его близких тяжелым ударом. 84-летний артист последнее время имел серьезные проблемы со здоровьем. Однако оптимизм и любовь к жизни вселяли звезде надежду, что все будет хорошо.

Увы, но организм легендарного режиссера не выдержал нагрузки и 15 января сердце Вахтанга Константиновича навсегда остановилось. Последние часы он провел в реанимации. Медики до последней минуты боролись за жизнь актера, но все усилия не принесли успеха.

«Он был последние десять лет на диализе. По всей видимости, окончательно ресурсы организма закончились. Он в реанимации умер. Доктора сделали все возможное, но он скончался. От нас навсегда ушел великий человек», — расказала близкая подруга покойного «МК».

По словам приятельницы, диализ являлся неотъемлемой частью жизни Кикабидзе. Даже будучи на гастролях он не пропускал ни одной процедуры.