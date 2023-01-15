МК: Жена Малинина удивила странной реакцией на заявление его экс-супруги Ольги Зарубиной

После победы на музыкальном проекте «Суперстар» исполнительница Ольга Зарубина пожаловалась на то, что она так и не пробовала себя в жанре романс, и не спела в дуэте с экс-супругом Александром Малининым.

Нынешняя супруга артиста Эмма удивила корреспондентов своей странной реакцией на такое заявление. В окружении звездной пары поползли слухи, что супруга Александра якобы категорически против дуэта мужа с Зарубиной.

Когда реплртеры «МК» дозвонились до Эммы и напрямую задали вопрос о ее отношении к совместному выступлению избранника и Ольги, та ничего не ответила и бросила трубку.

Стоит сказать, что после вступления в брак с Эммой родственники Александра признались, что Малинин не общается ни с кем. Даже родной отец перед своей смертью не смог дождаться звездного сына.