Нюша поделилась кадрами первых шагов годовалого сына Саффрона

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) заслуженно завоевала популярность в России. Однако в последнее время исполнительница музыкальной карьере предпочитает семью.

Певица очень часто рассказывает своим поклонникам о достижениях детей. Родители души не чают в крохах, отдают им максимум любви и внимания. 14 января Нюша опубликовала ролик, который посвящен первым шагам Саффрона:

«А у нас есть новости. Человек пошел», - подписала пост певица.





На видео мальчик встает на ножки, а затем идет сам к маме, которая зовет. Конечно же, долго ходить ребенок пока не может, поэтому закончился ролик падением малыша на мягкий ковер.

Напомним, артистка растит дочь Серафиму-Симбу и годовалового сына Саффрона. Она долгое время состоит в браке с успешным бизнесменом Игорем Сивовым.