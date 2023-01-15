Обнародованы подробности смерти грузинского актера Вахтанга Кикабидзе

Сообщается, что Кикабидзе скончался из-за остановки сердца и почечной недостаточности. Но также он имел ряд серьезных заболеваний. После смерти супруги Ирины Кебадзе в октябре 2021 года Вахтанг сильно сдал.

Несколько лет назад в одном из интервью звезда признался, что врачи диагностировали у него рак мозга. Некоторые СМИ пишут, что актеру все-таки удалось побороть онкологию. Умер ли артист именно от злокачественного образования, не уточняется.