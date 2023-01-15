РИА Новости: Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» извинились перед Киргизией

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2022» извинились перед Киргизией и ее участницей за то, что ведущий мероприятия не смог выговорить название страны так, как оно произносится — Кыргызстан. Видео с извинениями опубликовали на YouTube канале организации.

Глава «Мисс Вселенная» Эми Эммерих отметила, что их телеведущий в предварительном этапе не сумел произнести «Кыргызстан» и должным образом представить информацию, которую зрители заслуживали.

«Нам работать следует лучше. Оправданий нет, поэтому мы хотим извиниться», — заявила она.

Вместе Эммерих на кадрах присутствовала сама «Мисс Кыргызстан» Алтынай Ботоярова. Именно она представляла страну на этом конкурсе. Девушка извинения приняла, выразив благодарность за ответственность, с которой организаторы подошли к вопросу.