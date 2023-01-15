Осудившая СВО РФ Паулина Андреева продолжает работать в МХТ имени Чехова

Паулина Андреева, которая публично осудила спецоперацию на Украине, осталась работать в МХТ имени Чехова, в отличие, например, от Дмитрия Назарова, которого уволили за антипатриотическую позицию вместе с супругой. Как предположили журналисты, актрисе помог не лишиться работы Фёдор Бодарчук.

Паулина в конце февраля 2022 года подписала открытое письмо сценаристов с требованием прекратить СВО. Артистка на людях критиковала власти за конфликт с Киевом. Но это не помешало Андреевой выходить на сцену МХТ.

Другая участь ждала Назарова. Стоило артисту публично выразить свое негодование из-за специальной операции, как его уволили из культурного учреждения.

По данным прессы, Паулина осталась служить в театре только из-за соответствующих связей мужа. В последнее время звезда перестала критиковать спецоперацию. После подписания письма знаменитость молчит относительно событий, которые сейчас происходят на Украине.