Танцовщица певицы Наташи Королевой вышла на сцену в США в цветах украинского флага

Наташа Королева часто выступает за границей. Недавно певица улетела в Америку, где и ей предложили спеть на корпоративе в Старый Новый год. Артистка стала настоящей звездой вечера. Она исполнила самые популярные хиты.

На сцену жена Тарзана вышла в черном платье, которое было расшито золотыми звездами. Такой яркий наряд эффектно подчеркивал фигуру исполнительницы.

Но когда фотографии и видео с концерта появились в Сети, пользователи на одной из танцовщиц увидели сине-желтую юбку. Общественность это посчитала провокацией. В фан-паблике Королевой пишут о том, что в Америке Наташу просто подставили.

"Наташа хорошая артистка, она порядочный человек. Но втянуть в скандал могут даже святого. Короче говоря, мы заметили, что организаторы выбрали интересные костюмы для подтанцовки. Девушка, которая танцевала на переднем плане, выперлась в цветах украинского флага. На задворках еще одна танцовщица в аналогичном наряде скачет", — пишут авторы поста.



