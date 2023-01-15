Зарубина: Вахтанг Кикабидзе перенес сильный стресс из-за смерти жены

Звезды и обычные граждане скорбят из-за смерти Вахтанга Кикабидзе. Скончался актер сегодня на 85-м году жизни. Ольга Зарубина уверена, что на его уход из жизни повлияла трагедия, которая случилась более года назад.

По словам актрисы, в последнее время Кикабидзе сильно болел. Зарубина уверена, что его состояние здоровья усугубилось после трагедии, когда он потерял супругу, с которой прожил 60 лет.

Мужчине трудно пережить уход любимой. Из-за ее смерти Вахтанг пережил сильный стресс. Он невероятно ее любил. Я знаю, потому что видела их трепетное отношение друг к другу. Во время наших совместных гастролей, Кикабидзе стало плохо. У него поднялось давление. Мы испугались. О том, что супругу плохо, узнала и Ирина. Она все дела в Тбилиси бросила и моментально прилетела к нам. Выхаживала его как могла. На них было любо смотреть. Настолько хорошая семья с нежными отношениями. Конечно же, Вахтангу было трудно пережить трагедию. Он не смог. Нам всем его будет сильно не хватать.