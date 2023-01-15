Поплавская заявила, что уедет из России в случае возвращения Урганта на телевидение

Знаменитая актриса Яна Поплавская высказала свое мнение о возможном возвращении шоумена Ивана Урганта на отечественное телевидение. Актриса даже поделилась со своими подписчиками в Telegram, что уедет из России, если комик вернется на ТВ.

Как отметила артистка, нельзя допустить возвращения Ивана и его программы в эфир Первого канала. По словам Поплавской, ее «подобные разговоры шокируют».

«Бывает дым без огня? Кто готовит почву для возвращения на телевидение иудиных последователей? Можно представить себе, чтобы подобное происходило например в ВГТРК? Чтобы того же Макисма Галкина* вернули вновь на Россию-1? Конечно же нет!», — возмутилась актриса.

Яна со всей серьезностью пригрозила, что она уедет из РФ, если Ургант появится на телевидении. Также звезда намерена покинуть родину, если другие «предатели» страны вернутся на свои прежние должности.