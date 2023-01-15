Прилепин напомнил о политической позиции ушедшего из жизни артиста Вахтанга Кикабидзе по Украине

Российский писатель и публицист Захар Прилепин решил высказаться по поводу смерти Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Об этом журналист написал в статье в своём Телеграм-канале.

Прилепин весьма сдержанно отреагировал на смерть легендарного грузинского артиста. Захар напомнил своим подписчикам о политической позиции покойного Кикабидзе, которой он в последнее время и придерживался.

В частности, писатель упомянул то, что актер на самом деле активно поддерживал Украину.

"Умер. Поддерживал изо всех своих сил. Да упокоится дух его", - пишет Прилепин.

Напомним, на момент смерти Вахтангу Кикабидзе исполнилось 84 года. Артист уже долгое время испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Гражданская панихида пройдет в четверг, 19 января.