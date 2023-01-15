Российская певица Пелагея помогла патриотическому исполнителю SHAMAN стать звездой эстрады РФ

30-летний российский певец SHAMAN стал известен в прошедшем году. Как выяснилось, певица Пелагея была той, кто первой распознала талант у исполнителя и помогла ему войти в музыкальную индустрию.

Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) начал карьеру еще 10 лет назад. Тогда он участвовал в третьем сезоне шоу "Фактор А". Алла Пугачева высоко оценила выступления парня, назвав его олицетворением нового поколения. В проекте певец исполнил композиции "Аэропорты", "Белый снег", "Я люблю тебя" и хит группы "Foreigner". Тогда он заслуженно занял третье место.

Через год артиста пригласили на третий сезон шоу "Голос", где его и заметила Пелагея. Исполнительница предложила свое наставничество. В финале Ярослав спел на сцене с Пелагеей и занял второе место. Дронов уступил Александре Воробьевой и ее наставнику Александру Градскому.

Более того, что после участия в проекте наставница позвала подопечного в свою группу, но Шаман отказался в пользу сольной карьеры. Видимо, роль второго плана на подпевках у звезды — не то, о чем мечтал музыкант.