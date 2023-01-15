Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в своем последнем интервью огорошил россиян. Он позитивно отозвался об уехавших артистах, чем сильно расстроил поклонников.

Не обошел эту тему 55-летний Михаил Шахназаров. Публицист отметил, что Дмитрий Юрьевич не первый и не последний в череде знаменитостей, желающих критиковать действия РФ на международной арене.

«Посмотрел онлайн-интервью Назарова, уволенного Хабенским. Он хороший актер. Увидел камеру ноута и начал митинговать, раскалил эмоции, излил Ниагару банальностей. Это выглядело смешно и жалко. Дескать, вот она, живая и голосящая, правда. Дмитрий, не ваше это, поляна занята. Ауг из Таллина херню несет, Смольянинов много всего наговорил из Риги, в Израиле вообще „интеллектуалов“ бригада сидит. Частушки по гитару у вас намного лучше получаются», — посмеялся Михаил.