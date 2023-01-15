Супруга российского фигуриста Авербуха актриса Елизавета Арзамасова слегла с неизвестным диагнозом

Знаменитый фигурист России и продюсер Илья Авербух переживает за судьбу олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который тяжело болен. Но неожиданно в его семье также случилось несчастье. У его жены начались проблемы. Актриса многосерийного комедийного фильма «Папины дочки» Елизавета Арзамасова слегла с неизвестным диагнозом.

Популярная артистка должна была появиться в главной роли в шоу «Золушка», которое проходит на сцене МХАТ им. Горького. Однако актриса внезапно сообщила о болезни.

Диагноз Лизы покрыт завесой тайны. Режиссер этой постановки вынужден срочно искать артистку, которая заменит Арзамасову в спектакле.

Выручить коллегу согласилась Карина Стрелкова. Пока жена Авербуха проходит лечение, Карина предстанет перед зрителями в образе Золушки.