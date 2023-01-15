Сын умершей народной артистки СССР Инны Чуриковой Иван Панфилов не успел проститься с матерью

Сын ушедшей из жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой Иван Панфилов сообщил, что он не успел проститься с матерью. Об этом пишет издание "Комсомольская правда", ссылаясь на слова директора театра "Ленком" Марк Варшавер, где работала покойная актриса.

По информации Марка Борисовича, незадолго до трагедии Иван был в столице. Он прилетал в Москву на новогодние праздники, но вновь отправился в Лондон, где проживает длительное время. Вчера, когда Чуриковой стало хуже, врачи из Боткинской больницы начали разыскивать родственников.

"Вчера утром Иван прилетел в Москву, сразу из аэропорта он поехал в больницу к своей маме. Но в живых ее не застал, он не успел. Инна Михайловна боготворила своего сына, он ее очень сильно любил. Поздний, единственный ее ребенок", - сказал Варшавер.



