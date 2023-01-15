Татьяна Буланова планирует обзавестись 3 ребенком при помощи суррогатной матери

У 53-летней Татьяны Булановой есть двое детей от разных мужчин. Одному сыну 30 лет, а второму — 16 лет. При этом не исключено, что звезда в скором времени снова познает радость материнства.

Артистка планирует сыграть свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, у которого детей нет. Сама певица не спешит с заявлениями о рождении еще одного малыша. По словам Булановой, решение родить наследника, учитывая ее возраст, является очень серьезным шагом, который надо обдумать.

Смущает эстрадную звезду не способность самостоятельно зачать ребенка, а то, что его нужно поставить на ноги и сопровождать всегда по жизни.

«Честно, психологически была готова лишь к первому ребенку. Сейчас дело не в том, чтобы выносить, родить, это может сделать суррогатная мать. Но нужно дитя воспитывать. Это не кот, которого можно закрыть на кухне на ночь, чтобы не мешал спать. Дети — большая ответственность. Ребенка следует поставить на ноги, дать ему образование, всю жизнь сопровождать его», — заявила Татьяна.