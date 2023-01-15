Видео: в Сети высмеяли темнокожего воина из Новгорода в телесериале «Викинги: Вальхалла»

2 января на площадке Netflix стартовал второй сезон телесериала "Викинги: Вальхалла", спин-оффа и продолжения популярнейшего многосерийного фильма "Викинги".

Новый сезон, который вышел на платформе целиком, обратил на себя внимание общественности. В картине зрители обнаружили очень колоритного персонажа. Им оказался темнокожий воин, который прибыл из Новгорода. Правда, как отмечается, на Русь он приехал из Константинополя, что звучит уже не так экстравагантно. Но курс на усиление "разнообразия" после перехода проекта из обоймы History под крыло Netflix вполне очевиден.

Стоит отметить, что первый сезон "Викингов" тоже в свое время вызвал бурную реакцию у зрителей, которые неоднозначно отреагировали на новую правительницу вымышленного города викингов Каттегат. Ею оказалась темнокожая, очень толерантная Эстрид Хакон, которую сыграла Кэролайн Хендерсон - датско-шведской актриса с африканскими корнями.