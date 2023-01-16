34-летняя блогер и модель Оксана Самойлова сильно пострадала во время отдыха в Африке

После официальной свадьбы рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой молодожены отправились в медовый месяц. Жена певца постоянно делится со своими поклонниками красивыми снимками времяпровождения в отпуске.

На днях блогер написала в социальных сетях, что любимый супруг смог исполнить ее мечту. Влюбленные отправились на остров Маврикий для того, чтобы увидеть настоящих китов, встречу с которыми девушка ждала продолжительное время.

18–20 метров в длину!!! Они просто огромные!!! Это же невероятно. Особенно, когда столько лет ждал встречи, - написала Самойлова.

Затем супруга исполнителя призналась, что у них получилось поплавать с китами. Первым в бой пошел Джиган, который подружился с млекопитающими. Затем дайверы обучили Оксану, которая сильно боится глубины. Сначала модель переживала, но затем решилась прыгнуть в воду и увидеть китов близко.

Но не обошлось без неприятностей. Оказалось, что блогер сильно обгорела. Ее лицо стало ярко красным от ожогов.

«Это просто пипец. Посмотрите, как сгорела! Можно офигеть. Я думала, что не нахожусь на солнце. Подрумянилась как кабанчик».