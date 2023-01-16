42-летнюю Анну Семенович подвергли жесткой критике за фотоизображение без макияжа и фильтров

Певица Анна Семенович, несмотря на свой возраст (артистке исполнилось 42 года) выглядит прекрасно. Она по-прежнему считается одной из самых сексуальных и ярких исполнительниц на российской музыкальной сцене.

При этом звезда не злоупотребляет радикальными способами по омоложению. Она предпочитает поддерживать свою красоту консервативными методами.

Накануне пышногрудая исполнительница опубликовала для поклонников новый так называемый «честный» снимок. На фотографии Анна запечатлела себя с минимальным количеством косметики на лице. Кроме того певица избежала фотошопа.

Некоторые поклонники артистки пришли в полный восторг. Но очень многие фанаты начали бурно критиковать знаменитость за непривлекательную внешность. Многие пользователи призвали Семенович, напротив, использовать фотофильтры для маскировки явных недочетов ее внешности.