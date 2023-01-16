Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства

Политолог Межевич в интервью изданию «RT» прокомментировал недавнее обращение официального представителя венгерского правительства к политическим властям европейского союза.

В заявлении было предложено отменить введенные по отношению к российской экономике санкции, поскольку цель, с которой они принимались, не оказалась достигнута. Более того, эти санкции, отмечено в обращении, привели к кризису в самом ЕС.

Межевич полагает, что политическое руководство европейского союза не примет предложений официального Будапешта. Более того, он допускает, что после этого Венгрии и дальше не будут отправлять выделенные ранее для нее финансы. Но, считает Межевич, позиция Венгрии это только начало нарастания недовольства в ЕС санкционной политикой.

«Безусловно, некоторая усталость от украинского кейса наблюдается не только в Венгрии, но и в других странах ЕС. Но позиция Евросоюза вряд ли изменится в ближайшее время. Зато постепенное сопротивление европейской общественности будет нарастать. И крайне тревожные звоночки в Венгрии – это только начало таких процессов», – отметил он.