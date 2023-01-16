ОБСЕ сообщила, что ее руководитель планирует поездку в Киев

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выпустила официальное заявление, в котором сообщается, что новый руководитель объединения Османи сегодня, 16 января, намерен отправиться в Киев с визитом.

Уточняется, что в план поездки входит встреча и консультации с представителями киевского режима для обсуждения украинского кризиса. Это первый запланированный визит в Киев Османи в должности нового руководителя ОБСЕ.

Османи также занимает должность руководителя внешнеполитического ведомства Северной Македонии.

«Османи посетит сегодня Украину и встретится с высокопоставленными чиновниками», – написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что сегодня у польского премьер-министра Моравецкого запланирована поездка в Берлин для переговоров с представителями немецких политических властей.