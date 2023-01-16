Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши

Политолог Ищенко выразил мнение о целях, которые стремятся достигнуть польские политические власти в украинском кризисе. По его мнению, нынешнее политическое руководство Польши опасается падения киевского режима и уничтожения украинской государственности, поскольку в этом случае ее восточные границы соприкоснутся с Россией. А этого представители официальной Варшавы, считает Ищенко, боятся и стремятся избежать.

Политолог полагает, что поэтому Польша намерена продолжать делать поставки киевскому режиму. Также он считает, что между украинским президентом Зеленским и польским политическим руководством уже достигнута договоренность о вводе войск официальной Варшавы на западные территории Украины.

«Для поляков гибель Украинской государственности – это острый нож под пятое ребро. Они оказываются с Россией один на один. В менталитете нынешнего польского руководства такой вариант не предусмотрен. Это совершенно страшнейшая ситуация, невозможная с их точки зрения. Между Польшей и Россией должен все время находиться какой-то буфер», – считает Ищенко.