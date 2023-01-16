Актер Андрей Леонов получил ограниченную роль в продолжении телесериала «Папины дочки»

Российский актер театра и кино Андрей Леонов, который исполнил роль Сергея Васнецова в телесериале «Папины дочки», рассказал о нескольких подробностях касательно продолжения многосерийного фильма. Он признался, что его роль в проекте будет ограниченная. Слова артиста цитирует Газета.ру.

«Мое присутствие в сериале будет ограниченным. Кто-либо из девочек согласился участвовать в данном проекте, кто-то отказался принимать участие, однако заранее ничего никто не говорит», — сказала актер.

По словам актера, он сохранил теплые отношения с экранными «дочками» после съемок в проекте.

«Естественно, вспоминаю все только самое хорошее, все это было хорошо, очень легко, такая теплая атмосфера царила на съемочной площадке», — резюмировал Андрей.