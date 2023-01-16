Башкирия во все времена была надежным оплотом России

Еще со времен добровольного вхождения Башкирии в состав РФ жители республики всегда стояли на переднем рубеже. В первых походах против завоевателей они приняли участие при царе Петре Алексеевиче.

Привычное место мужчин края – на передовой СВО, но сегодня несколько бойцов-добровольцев находятся в краткосрочном отпуске в Уфе. На ледовой арене героев встречали бурными аплодисментами. Для бойцов даже выделили лучшие места в VIP главы Башкирии. Пока бойцы отдыхают, но рвутся обратно.

Про себя бойцы Башкирии говорят, что поступить иначе они не могли, поскольку по примеру своих предков по первому зову встали в ряды русской армии.

Республика на фронт отправила уже третий батальон добровольцев. Гуманитарные караваны из Уфы регулярно отправляются на Донбасс. Здесь тыл становится фронтом, как и в прежние времена. Башкирия и ее граждане остаются надежным оплотом России.