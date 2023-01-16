Фильм «Аватар: Путь воды» просочился в российские кинотеатры

В нескольких московских и подмосковных кинотеатрах, в рамках «предсеансового обслуживания» перед российскими короткометражками, начали показывать «Аватар: Путь воды». Это второй фильм режиссера Джеймса Кэмерона про синих людей с Пандоры и их противостояния с землянами.

Запретный плод (в данном случае – это нелегальный фильм), как известно, сладок, поэтому в залах были почти аншлаги. Впрочем, рейтинг ожидания у ленты изначально зашкаливал. Это тянулось еще со времен премьеры первого «Аватара», который в 2009 году произвел визуальную революцию. Но прошло целых 13 лет – и всем интересно было посмотреть, не слишком ли долгим оказался перерыв.

Стоит сказать, что слабое место «Аватара-2» (еще более слабое, чем первого) – это его сюжет, который, безжалостно по отношению к зрителям, вынужденным сидеть в зале более трех часов, расползается по швам. Возможно, дело в том, что работа над проектом затянулась. Пока что точно неизвестно, снимали ли продолжение сразу после первой части, по отдельности, вместе, с перерывами, непрерывно. Хотя российским зрителям грех жаловаться – когда еще они увидят подобное.